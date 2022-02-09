"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Боруссии" Дортмунд

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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Боруссии" Дортмунд

Фото: инстаграм Аканджи\Автор неизвестен

Основной защитник сборной Швейцарии и "Боруссии" Дортмунд Мануэль Аканджи привлек интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", сообщает портал Sport1.

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник в восторге от игре швейцарца и хотел бы подписать его "МЮ".

Трансфер может обойтись английскому клубу в 30 миллионов евро. Контракт Аканджи с "Боруссией" истекает через полтора года - летом 2023-го.

В нынешней кампании защитник сыграл в 26 матчах "Боруссии" во всей турнирах.

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