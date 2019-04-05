"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Погба контракт до 2024 года

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"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Погба контракт до 2024 года

"Манчестер Юнайтед" в скором времени начнет переговоры с игроком команды Полем Погба о продлении контракта. Об этом информирует The Sun.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз хочет продолжить карьеру в "Реале". И он, якобы, уже согласовал контракт с главным тренером мадридцев Зиданом.  

Английский клуб не планирует отпускать игрока и готов предложить ему новый контракт до 2024 года. Проблемой может стать то, что Погба хочет иметь оклад в 500 тысяч евро в неделю, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Нынешний контракт француза рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Погба участвовал в 39 матчах, забив 14 голов и сделав 5 ассистов.  

А еще: Погба стал приоритетной целью "Реала" в летнее трансферное окно | http://soccernews.ru

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