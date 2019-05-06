"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" обмен игроками
"Манчестер Юнайтед" намерен оформить обмен с "Ювентусом". Об этом пишет Tuttomercatoweb.
По данным источника, "красные дьяволы" хотят предложить туринцам Маттео Дармиана и некую сумму за защитника Жоао Канселу. Агенты английского клуба уже встретились с его представителями.
Ранее сообщалось, что "МЮ" сначала хотел купить игрока за 50 миллионов евро, но "Ювентус" не согласился на трансфер. Теперь же в сделку включен 29-летний итальянец для того, чтобы туринский клуб пошел на продажу 24-летнего футболиста.
Канселу играет в "Ювентусе" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.
Дармиан в текущем сезоне провел лишь 6 матчей в АПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|36
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|3
|Челси
|37
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|Тоттенхэм
|37
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|5
|Арсенал Лондон
|37
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|Манчестер Юнайтед
|37
|66
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|Вулверхэмптон
|37
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|Эвертон
|37
|53
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|Лестер Сити
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|51
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|Уотфорд
|37
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|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
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|Борнмут
|37
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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