"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" обмен игроками

"Манчестер Юнайтед" намерен оформить обмен с "Ювентусом". Об этом пишет Tuttomercatoweb.

По данным источника, "красные дьяволы" хотят предложить туринцам Маттео Дармиана и некую сумму за защитника Жоао Канселу. Агенты английского клуба уже встретились с его представителями.

Ранее сообщалось, что "МЮ" сначала хотел купить игрока за 50 миллионов евро, но "Ювентус" не согласился на трансфер. Теперь же в сделку включен 29-летний итальянец для того, чтобы туринский клуб пошел на продажу 24-летнего футболиста.

Канселу играет в "Ювентусе" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.

Дармиан в текущем сезоне провел лишь 6 матчей в АПЛ.

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