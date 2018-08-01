"Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Зидана



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому тренеру Зинедину Зидану, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство манкунианцев может отправить в отставку нынешнего наставника Жозе Моуринью, который постоянно недоволен трансферной политикой клуба. В этом случае его преемником может стать француз.

Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 годы и выиграл с клубом три Лиги Чемпионов, после чего по собственному желанию ушел в отставку.

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