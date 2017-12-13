"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух футболистов "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух футболистов "Барселоны"

Два футболиста "Барселоны" Самюэль Умтити и Серхи Роберто попали в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Express, "красные дьяволы" переключили внимание на Умтити после того, как провалились переговоры по защитнику "Реала" Рафаэлю Варану.

Также тренер "МЮ" Жозе Моуринью в январе хочет заполучить еще одного игрока, однако его имя неизвестно.

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