"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух хавбеков за 135 миллионов евро

Теги манчестер юнайтедсергей милинкович-савичфред

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух хавбеков за 135 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" намерен летом укрепить линию полузащиты.

Как сообщает Dily Mail, манкунианцы планируют приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и Фреда из "Шахтера". На оба эти трансфера "МЮ" рассчитывает потратить 135 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Лацио" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за Фреда 50 миллионов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов