"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух хавбеков за 135 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" намерен летом укрепить линию полузащиты.

Как сообщает Dily Mail, манкунианцы планируют приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и Фреда из "Шахтера". На оба эти трансфера "МЮ" рассчитывает потратить 135 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Лацио" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за Фреда 50 миллионов.

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