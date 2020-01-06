"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма"

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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Харри Уинкс стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Express, "красные дьяволы" намерены купить 23-летнего футболиста уже в январе.

Напомним, что "МЮ" ищет нового хавбека в связи с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.

Интерес к Уинксу также проявляет "Манчестер Сити".

В текущем сезоне игрок провёл за "Тоттенхэм" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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