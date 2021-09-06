"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летом

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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летомФото: инстаграм Райса/Автор неизвестен

Хавбек сборной Англии и "Вест Хэма" Деклан Райс может сменить клубную прописку следующим летом.

Как сообщает ESPN, полузащитником давно интересуется "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, "красные дьяволы" намерены усилить среднюю линию в 2022 году, и англичанин входит в число главных претендентов на эту позицию.

Отмечается, что "Вест Хэм" сейчас оценивает футболиста, чей контракт рассчитан до 2024 года, более чем в 80 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Райс сыграл 32 матча в английской премьер-лиге, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

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