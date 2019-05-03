"Манчестер Юнайтед" хочет продать Санчеса, выплатив ему половину годовой зарплаты

"Манчестер Юнайтед" намерен продать нападающего Алексиса Санчеса этим летом. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, англичане думают, что футболиста купит не каждый клуб, так как его зарплата на данный момент составляет больше 580 тысяч евро в неделю. В связи с этим руководство "МЮ"хочет продать игрока в зарубежный клуб, выплатив ему половину годового оклада - 15 миллионов евро.

Кроме того, футболист может быть отдан в аренду, и клуб также будет платить ему половину зарплаты.



Санчес перешел в "МЮ" зимой 2018 года из "Арсенала". Его трансферная стоимость - 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний игрок участвовал в 19 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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