"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать новый контракт с вратарём Давидом Де Хеа, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" готово сделать испанского стража ворот одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с зарплатой 17,5 миллионов евро в год.

Отметим, что действующий контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года.

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