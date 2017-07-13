"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Эрреру

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено предложить новый контракт хавбеку Андеру Эррере, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, боссы "красных дьяволов" хотят заключить с 27-летним испанцем долгосрочное соглашение, по которому его зарплата значительно вырастет.

Стоит отметить, что действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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