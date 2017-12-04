"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Блиндом и расстаться с ним

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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Блиндом и расстаться с нимАнглийский "Манчестер Юнайтед" определился со своей позицией по своему защитнику Дэйли Блинду, который выпал из основной обоймы команды.

Как информирует FootMercato, "красные дьяволы" планируют расстаться с 27-летним беком в зимнее трансферное окно. Однако, если в январе на голландца не найдется покупателя, клуб рассчитывает продлить с ним контракт, чтобы не потерять его бесплатно и потом вновь выставить на трансфер уже летом.

Отметим, что срок действия текущего соглашения Блинда с "Манчестер Юнайтед" истекает в июне следующего года.

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