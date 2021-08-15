"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Бруну Фернандешем

Теги бруну фернандешманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Бруну ФернандешемФото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать новое соглашение с хавбеком сборной Португалии Бруну Фернандешем, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, с прошлой недели стороны ведут переговоры о продлении контракта до июня 2026 года.

Нынешнее соглашение полузащитника действует до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне футболист забил 18 голов за 37 матчей в АПЛ, в первом туре нынешнего сезона хавбек сделал хет-трик в ворота "Лидс Юнайтед".

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