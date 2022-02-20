"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Далотом

Фото: инстаграм Далота\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен активировать опцию продления контракта с португальским защитником Диогу Далотом, сообщает Daily Star.

По информации источника, нынешний контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023 года, однако в нем есть пункт, который позволяет клубу продлить соглашение ещё на один сезон.

В текущем сезоне португалец сыграл 20 матчей во всех турнирах в составе "МЮ"."

В "Манчестер Юнайтед" Далот перешел в 2018 году из "Порту".

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