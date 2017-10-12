"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

По сведениям издания, речь идёт о пятилетнем соглашении, по которому зарплата португальского специалиста практически не изменится, однако будут предусмотрены внушительные бонусы за завоевание трофеев и высокую позицию в АПЛ.

Отмечается, что боссы "МЮ" очень довольны работой Моуринью и хотят продемонстрировать ему своё доверие.

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