"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает продлить сотрудничество с полузащитником Полем Погба, сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" собирается в скором времени предложить французу новый контракт.
Если звёздный хавбек откажется подписывать соглашение, то клуб рассмотрит предложения о его продаже следующим летом.
Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
Не пропустите: Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Павлюченко: "Сейчас нет причин бояться шотландцев. Сборной России надо сыграть как "Барселона"
-
В "Зените" прокомментировали скорое освобождение Кокорина из колонии
-
"Краснодар" не передумал расторгать контракт с Мамаевым
-
Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО одной фотографией
-
Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО
-
Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт
-
Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
-
Мать Кокориных прокомментировала решение суда по УДО
-
Зидан договорился с Мбаппе о переходе в "Реал"
-
Суд освободил Кокориных и Мамаева по УДО
-
Сборная Италии установила личный рекорд
-
Мхитарян порассуждал о причинах неудачной игры в "Арсенале"
-
Жена Икарди: "Вариант с ПСЖ был худшим для меня"
-
В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге
-
Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии
-
Широков рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Аргентина не смогла обыграть Чили в товарищеском матче
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Стала известна причина срыва трансфера Ругани в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1