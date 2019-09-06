"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает продлить сотрудничество с полузащитником Полем Погба, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" собирается в скором времени предложить французу новый контракт.

Если звёздный хавбек откажется подписывать соглашение, то клуб рассмотрит предложения о его продаже следующим летом.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

Не пропустите: Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru