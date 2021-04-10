"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба

Фото твиттер Поля Погба

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.

По информации Sky Sports, клуб приложит максимум усилий, чтобы сохранить звёздного футболиста.

В связи с этим представители "красных дьяволов" уже связывались с агентом француза Мино Райолой, надеясь убедить его не трудоустраивать хавбека в другую команду.

За ситуацией с будущим игрока "МЮ" следят туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".

В текущем сезоне Погба забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах. Его контракт с "Юнайтед" истекает в июне 2022 года.

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