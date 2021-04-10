"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
Фото твиттер Поля Погба
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.
По информации Sky Sports, клуб приложит максимум усилий, чтобы сохранить звёздного футболиста.
В связи с этим представители "красных дьяволов" уже связывались с агентом француза Мино Райолой, надеясь убедить его не трудоустраивать хавбека в другую команду.
За ситуацией с будущим игрока "МЮ" следят туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".
В текущем сезоне Погба забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах. Его контракт с "Юнайтед" истекает в июне 2022 года.
Не пропустите: Порноактриса предоставляла услуги эскорта трём футболистам "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
-
Соболев собрал крупную сумму денег на помощь девочке-инвалиду
-
Куман надеется на Месси в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 9 апреля
-
Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недель
-
"Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой
-
Пол Скоулз: "В игре с "Гранадой" Фернандеш обманул судью"
-
Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции
-
Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала"
-
Икарди может перебраться в "Ювентус"
-
"Лилль" на выезде победил "Метц" и оторвался от ПСЖ
-
"Вулверхэмптон" на последних секундах вырвал победу у "Фулхэма"
-
Мхитарян вернулся в строй после травмы
-
"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду Сергееву
-
Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО
-
Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"
-
"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом
-
Почеттино заявил, что клуб ведет переговоры с Мбаппе
-
"Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18