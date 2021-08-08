"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции Поль Погба все еще может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщат журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Погба и его агентами, но пока нет соглашения о новом контракте.

По информации источника, "Юнайтед" хочет бороться за него и продлить его контракт в ближайшие месяцы — это будет непросто, но "МЮ" пытается, пытается и пытается.

ПСЖ будет очень сложно подписать Поля Погба после подписания контракта с Лионелем Месси. У Погба есть шансы остаться в "Манчестер Юнайтед".

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