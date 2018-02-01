"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу

Теги манчестер юнайтедлюк шоужозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Люком Шоу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью доволен игрой 22-летнего фулбека в последних матчах, в связи с чем выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с ним.

В этом сезоне Шоу сыграл за "МЮ" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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