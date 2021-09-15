"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу
Фото: инстаграм Люка Шоу/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с защитником Люком Шоу, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, английский клуб намерен предложить футболисту новое долгосрочное соглашение. Его нынешний контракт истекает летом 2023 года.
26-летний Шоу выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев пять матчей и отдал один голевой пас.
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