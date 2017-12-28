"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаини

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини

"Манчестер Юнайтед" не прекращает попыток продлить соглашение с хавбеком Маруаном Феллаини.

Сообщается, что манкунианцы предлагают игроку зарплату 170 тысяч евро в неделю.

"Если бы "МЮ" не хотел продлевать со мной соглашение, мне бы уже давно сказали об этом в клубе. Мне уже делали предложение и, вероятно, сделают еще. Не знаю, приму его или нет. Посмотрим. С кондачка такие вопросы не решаются. Я разговаривал об этом с Моуринью. Он из тех, кто уважает решения футболистов" - приводит слова Феллаини The Telegraph.

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