"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Валенсию еще на один сезон

"Манчестер Юнайтед" предложит новое соглашение хавбеку Луису Антонио Валенсии.

Как сообщает The Sun, новый контракт будет рассчитан всего на один сезон, однако футболист больше склоняется к уходу из клуба.

Действующий контракт Валенсии с "МЮ" истекает летом 2019 года.

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