"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"

Goal.com утверждает, что "Манчестер Юнайтед" интересуется не только форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой, но и его партнёром по команде Марио Манджукичем.

По информации источника, "красные дьяволы" уже провели предварительные переговоры о трансфере 33-летнего футболиста. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Рыночная стоимость хорвата - 18 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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