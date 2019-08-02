"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусмарио манджукичтрансферы

"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"

Goal.com утверждает, что "Манчестер Юнайтед" интересуется не только форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой, но и его партнёром по команде Марио Манджукичем.

По информации источника, "красные дьяволы" уже провели предварительные переговоры о трансфере 33-летнего футболиста. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Рыночная стоимость хорвата - 18 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок завершил переговоры с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мак задумался об уходе из "Зенита"

Мак задумался об уходе из "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов