"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться вингером "Эвертона"

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"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться вингером "Эвертона"

Фото инстаграм Ришарлисона

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может продолжить карьеру в более статусном клубе, сообщает Goal.com.

По информации источника, на 24-летнего футболиста нацелился "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" видят в бразильце замену для Криштиану Роналду или Эдинсона Кавани, чей уход летом весьма вероятен.

Также Ришарлисон интересен "Реалу" и "Барселоне". Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер сыграл за "Эвертон" 23 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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