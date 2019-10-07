"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить французского бомбардира

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"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить французского бомбардира

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить атаку нападающим "Лиона" Муссой Дембеле, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют сделать предложение о трансфере француза в январе.

При этом английский клуб рассчитывает купить 23-летнего форварда по сниженной цене, поскольку из-за ротации он не регулярно играет в стартовом составе "ткачей".

В текущем сезоне Дембеле провёл за "Лион" 10 матчей и забил 6 голов. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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