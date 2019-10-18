"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить хавбека "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по полузащитнику туринского "Ювентуса" Эмре Джану, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" собираются купить немецкого хавбека во время зимнего трансферного окна.

В манкунианском клубе считают, что с подписанием 25-летнего футболиста не возникнет проблем, поскольку на него не рассчитывает тренерский штаб "старой синьоры".

В текущем сезоне Джан сыграл за "Ювентус" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 33 миллиона евро.

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