"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть в клуб Кантона

Теги манчестер юнайтедэрик кантона

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть в клуб Кантона

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть легендарного футболиста Эрика Кантона, который долгое время выступал за английский клуб, утверждает The Mirror.

По данным источника, "МЮ" хочет предложить 53-летнему специалисту должность в клубе.

Кантона - легенда для "Манчестер Юнайтед". Футболист выступал за команду с 1992 года по 1997-й и помог завоевать команде первое чемпионство за 26 лет. Вместе с клубом он завоевал 4 титула АПЛ и 2 Кубка Англии.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов выкупить Игало| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн рассказал о сроках своего возвращения после травмы

Кейн рассказал о сроках своего возвращения после травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов