"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть в клуб Кантона

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть легендарного футболиста Эрика Кантона, который долгое время выступал за английский клуб, утверждает The Mirror.

По данным источника, "МЮ" хочет предложить 53-летнему специалисту должность в клубе.

Кантона - легенда для "Манчестер Юнайтед". Футболист выступал за команду с 1992 года по 1997-й и помог завоевать команде первое чемпионство за 26 лет. Вместе с клубом он завоевал 4 титула АПЛ и 2 Кубка Англии.

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