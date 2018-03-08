"Манчестер Юнайтед" хочет включить в возможную сделку по Де Хеа одного из четырех игроков "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" таки может отпустить своего голкипера Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Однако, как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" желают, чтобы в возможную сделку по их вратарю непременно был включен один из четырех игроков "сливочных": Рафаэль Варан, Тони Кроос, Иско либо Марко Асенсио.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru