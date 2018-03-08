"Манчестер Юнайтед" хочет включить в возможную сделку по Де Хеа одного из четырех игроков "Реала"
Английский "Манчестер Юнайтед" таки может отпустить своего голкипера Давида Де Хеа в мадридский "Реал".
Однако, как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" желают, чтобы в возможную сделку по их вратарю непременно был включен один из четырех игроков "сливочных": Рафаэль Варан, Тони Кроос, Иско либо Марко Асенсио.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru
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|29
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|3
|Манчестер Юнайтед
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|4
|Тоттенхэм
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|29
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|29
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|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
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|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
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|29
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
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|29
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|Кристал Пэлас
|28
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|Сток Сити
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