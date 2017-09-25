"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить Дибалу

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"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы предложить за футболиста 176 миллионов евро. Эта сумма является рекордной для АПЛ.

Напомним, что в соглашении Дибалы с "Ювентусом" нет пункта о сумме отступных.

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