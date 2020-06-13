"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить лучшего бомбардира Серии А

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"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить лучшего бомбардира Серии А

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в итальянце замену для Ромелу Лукаку, который ушёл в "Интер" ещё прошлым летом.

Рыночная стоимость 30-летнего нападающего "орлов" оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл за "Лацио" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 7 ассистов. На сегодняшний день он является лучшим бомбардиром розыгрыша Серии А.

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