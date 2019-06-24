"Манчестер Юнайтед" хотел купить Варана, но "Реал" потребовал 500 миллионов евро

Мадридский "Реал" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере французского защитника Рафаэля Варана, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английский клуб обратился в "Реал" по поводу трансфера Варана, но получил ответ, что француз не продается. Таким образом, купить игрока можно только заплатив полную сумму отступных, которая составляет 500 миллионов евро. Несколько недель по причине высокой стоимость от покупки Варана отказался "Ювентус".

В минувшем сезоне 26-летний Варан провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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