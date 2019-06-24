"Манчестер Юнайтед" хотел купить Варана, но "Реал" потребовал 500 миллионов евро
Мадридский "Реал" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере французского защитника Рафаэля Варана, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, английский клуб обратился в "Реал" по поводу трансфера Варана, но получил ответ, что француз не продается. Таким образом, купить игрока можно только заплатив полную сумму отступных, которая составляет 500 миллионов евро. Несколько недель по причине высокой стоимость от покупки Варана отказался "Ювентус".
В минувшем сезоне 26-летний Варан провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16