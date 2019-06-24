"Манчестер Юнайтед" хотел купить Варана, но "Реал" потребовал 500 миллионов евро

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варантрансферы

"Манчестер Юнайтед" хотел купить Варана, но "Реал" потребовал 500 миллионов евро

Мадридский "Реал" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере французского защитника Рафаэля Варана, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английский клуб обратился в "Реал" по поводу трансфера Варана, но получил ответ, что француз не продается. Таким образом, купить игрока можно только заплатив полную сумму отступных, которая составляет 500 миллионов евро. Несколько недель по причине высокой стоимость от покупки Варана отказался "Ювентус".

В минувшем сезоне 26-летний Варан провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Атлетико" согласовал условия личного контракта с ещё одним воспитанником "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Как будто мадридская помойка что то выиграет в след сезоне

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 июня

Главные новости дня: 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов