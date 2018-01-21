"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" достигли договоренности по обмену Мхитаряна на Санчеса

Теги манчестер юнайтедалексис санчесгенрих мхитарянарсенал лондон

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" достигли договоренности по обмену Мхитаряна на Санчеса"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал" достигли договоренности по обмену своими игроками - Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса.

Об этом, как информирует Express, в своем твиттере сообщил журналист BBC Дэвид Орнштейн. В частности, им было сказано: "Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласился перейти в "Арсенал", в рамках этой сделки "канониры" отправят Алексиса Санчеса в обратном направлении. Это прямой обмен, никаких денег. Трансферы согласованы, Мхитарян будет проходить медобследование в течение ближайших двух дней".

Напомним, Венгер назвал обстоятельства, при которых Санчес уйдет в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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