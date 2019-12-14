"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы заплатить 50 миллионов евро за шведского таланта

Полузащитник "Аталанты" Деян Кулушевски стал трансферной целью топ-клубов АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 19-летний швед привлёк внимание "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Скауты "красных дьяволов" и "канониров" уже следят за игрой перспективного хавбека.

За Кулушевски английским грандам придётся заплатить 50 миллионов евро и они готовы сделать это.

В текущем сезоне футболист выступает на правах аренды за "Парму", сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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