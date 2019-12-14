"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы заплатить 50 миллионов евро за шведского таланта
Полузащитник "Аталанты" Деян Кулушевски стал трансферной целью топ-клубов АПЛ, сообщает The Sun.
По сведениям издания, 19-летний швед привлёк внимание "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Скауты "красных дьяволов" и "канониров" уже следят за игрой перспективного хавбека.
За Кулушевски английским грандам придётся заплатить 50 миллионов евро и они готовы сделать это.
В текущем сезоне футболист выступает на правах аренды за "Парму", сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Сульшер высказался о трансферных планах "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Челси
|16
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|16
|24
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|Вулверхэмптон
|16
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|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
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|Вест Хэм Юнайтед
|16
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|17
|Астон Вилла
|16
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|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9