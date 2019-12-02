"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поборются за болгарского защитника

Защитник софийского ЦСКА Валентин Антов может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 19-летнего футболиста нацелились "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Также интерес к перспективному болгарину проявляет "Вест Хэм".

Антов предпочитает играть в центре обороны, также может закрыть позицию опорного хавбека. Его рыночная стоимость - 450 тысяч евро.

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