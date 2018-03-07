"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поборются за Дукуре

Хавбек "Уотфорда" Абдулай Дукуре летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить около 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дукуре провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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