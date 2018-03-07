"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поборются за Дукуре

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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поборются за Дукуре

Хавбек "Уотфорда" Абдулай Дукуре летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить около 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дукуре провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
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11 Эвертон 29 34
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13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
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