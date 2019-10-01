"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" закончили результативной ничьей в матче 7-го тура АПЛ.

Голами отметились защитник "МЮ" Скотт Мактоминэй и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 1:1 (1:0)

Голы: Мактомини, 45 - 1:0, Обамеянг, 58 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Туанзебе, Янг, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 74), Мактомини, Джеймс, Погба, Лингард (Фред, 74), Рэшфорд.

"Арсенал": Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендузи, Джака, Торрейра (Себальос, 55), Пепе (Нелсон, 74), Обамеянг, Сака (Уиллок, 80).

"МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" расположился на 4 позиции.

А еще: Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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