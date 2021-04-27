"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Лилля"

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Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид в ближайшее трансферное окно может перейти в клуб АПЛ.

По данным Fichajes, в покупке 21-летнего канадца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

"Лилль" выкупил футболиста у "Гента" в августе 2020 года за 27 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 Дэвид выходил на поле в составе лидера чемпионата Франции в 44 матчах во всех турнирах. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.