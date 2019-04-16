"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут борьбу за лидера "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ведут борьбу за лидера "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 22-летний бразилец интересен "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".

Оба клуба уже контактируют с "Аяксом" по поводу возможного трансфера футболиста грядущим летом.

Ранее СМИ утверждали, что перспективный полузащитник также привлёк внимание "Челси", "Эвертона" и дортмундской "Боруссии".

За Нереса потенциальному покупателю придётся заплатить порядка 52 миллионов евро.

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