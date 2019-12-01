"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью в матче 14-го тура АПЛ.
В параллельном матче турнира "Лестер" обыграл "Эвертон".
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:2 (1:1)
Голы: Грилиш, 11 - 0:1, Хитон, 42 (в свои ворота) - 1:1, Линделеф, 64 - 2:1, Мингс, 66 - 2:2.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79), Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Лингард, 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 82).
"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Лансбери, 81), Эль-Гази (Трезеге, 18), Уэсли, Грилиш.
"Лестер" - "Эвертон" - 2:1 (0:1)
Голы: Ришарлисон, 23 - 0:1, Варди, 68 - 1:1, Ихеаначо, 90+4 - 2:1.
"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 62).
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Мина, Холгейт, Сигурдссон, Дэйвис, Ивоби (Шнейдерлен, 78), Калверт-Льюин (М.Кин, 78), Ришарлисон.
"МЮ" занимает 9 место в турнирной таблице", "Лестер" располагается на 2 позиции. "Астон Вилла" на 15 строчке, "Эвертон" - на 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8