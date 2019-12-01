"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью в матче 14-го тура АПЛ.

В параллельном матче турнира "Лестер" обыграл "Эвертон".

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:2 (1:1)

Голы: Грилиш, 11 - 0:1, Хитон, 42 (в свои ворота) - 1:1, Линделеф, 64 - 2:1, Мингс, 66 - 2:2.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79), Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Лингард, 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 82).

"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Лансбери, 81), Эль-Гази (Трезеге, 18), Уэсли, Грилиш.

"Лестер" - "Эвертон" - 2:1 (0:1)

Голы: Ришарлисон, 23 - 0:1, Варди, 68 - 1:1, Ихеаначо, 90+4 - 2:1.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 62).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Мина, Холгейт, Сигурдссон, Дэйвис, Ивоби (Шнейдерлен, 78), Калверт-Льюин (М.Кин, 78), Ришарлисон.

"МЮ" занимает 9 место в турнирной таблице", "Лестер" располагается на 2 позиции. "Астон Вилла" на 15 строчке, "Эвертон" - на 17.

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