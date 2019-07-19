"Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" поспорят за защитника, которого "Ювентус" подписал две недели назад

Туринский "Ювентус" только 5 июля объявил о трансфере защитника Мериха Демирала из "Сассуоло" за 18 миллионов евро.

Однако 21-летний турок может надолго не задержаться в "старой синьоре". Как сообщает Turkish Football, интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

По информации источника, "красные дьяволы" и "матрасники" сделали запрос о приобретении футболиста.

Возможно, "Ювентус" согласится отпустить Демирала в другой клуб, но с правом обратного выкупа.

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