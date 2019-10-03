"Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы

АЗ и "Манчестер Юнайтед" закончили безголевой ничьей в матче 2-го тура Лиги Европы.

В другом матче группы "Астана" уступила "Партизану".

АЗ - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

АЗ (Голландия): Бизот, Флар, Вайтенс, Вейндал, Сугавара, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Хатзидиакос, 87), Идрисси, Стенгс, Боаду.

"Манчестер Юнайтед" (Англия): де Хеа, Рохо, Линделеф, Далот, Уильямс, Мата (Мактоминэй, 83), Матич, Фред, Гомеш, Джеймс (Рэшфорд, 63), Гринвуд (Лингард, 76).

"МЮ" в группе L занимает 2 место, набрав 4 балла, у АЗ 2 очка и 3 место.

В 3-м туре ЛЕ "МЮ" сыграет с "Партизаном", а АЗ встретится с "Астаной", матчи состоятся 24 октября.

Не пропустите: ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол"| http://soccernews.ru