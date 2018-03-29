"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут обменяться игроками

Теги манчестер юнайтедлюк шоусамюэль умтитибарселона

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут обменяться игроками"Манчестер Юнайтед" и каталонская "Барселона" могут обменяться своими игроками, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "красные дьяволы" готовы предпринять попытки подписать ближайшим летом ключевого защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити. При этом в возможную сделку по французу "Юнайтед" будет не против включить своего игрока обороны Люка Шоу, которым каталонский гранд интересовался ранее.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Видалю. | soccernews.ru

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