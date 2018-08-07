"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" далеки от договоренности по Боатенгу



"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке защитника "Баварии" Джерома Боатенга, но в данный момент они далеко от завершения, сообщает SportBild.

По сведениям издания, английский клуб предлагает за футболиста 25 миллионов евро, но мюнхенцы хотят получить не менее 50 миллионов.

С учетом закрытия трансферного окна в Англии 9 августа вероятность сделки по трансферу 29-летнего Боатенга можно оценить как невысокую.

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