"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу

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"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в летнее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

На данный момент официального предложения о переходе 25-летнего аргентинца туринцам не поступало. Однако "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" запрашивали информацию о футболисте. 

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с Дибалой не меньше, чем за 100 миллионов евро.

25-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, забив 5 голов и сделав 6 ассистов. 

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