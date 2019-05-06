"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в летнее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает Calciomercato.
На данный момент официального предложения о переходе 25-летнего аргентинца туринцам не поступало. Однако "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" запрашивали информацию о футболисте.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с Дибалой не меньше, чем за 100 миллионов евро.
25-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, забив 5 голов и сделав 6 ассистов.
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|М
|О
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|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
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|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
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|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
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