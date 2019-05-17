"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за Аллегри

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"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за Аллегри

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляют интерес к главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы нацелились на итальянского специалиста, которые покинет "Ювентус" по окончании сезона. Также Аллегри входит в сферу интересов "Галатарасая" и "Тоттенхэма".

Напомним, что 51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года и за пять лет выиграл пять чемпионских титулов.

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