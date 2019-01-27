"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за талантливого голландца

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляю интерес к нападающему ПСВ Стевену Бергвейну, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы намерены приобрести футболиста следующим летом. Сумма трансфера игрока может составить порядка 30 миллионов евро.

21-летний летний Бергвейн является воспитанником ПСВ. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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