"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг"
Глава спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник может вернуться к тренерской деятельности.
По информации Sport Bild, кандидатуру немецкого специалиста всерьёз рассматривает "Манчестер Юнайтед".
Также сообщается об интересе к 61-летнему наставнику со стороны мюнхенской "Баварии".
Напомним, что по окончании прошлого сезона Рангник покинул пост главного тренера "РБ Лейпциг" и занялся административной работой.
На сегодняшний день "МЮ" возглавляет норвежец Уле Гуннар Сульшер, а "Баварию" - хорват Нико Ковач.
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