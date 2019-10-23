"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг"

Глава спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник может вернуться к тренерской деятельности.

По информации Sport Bild, кандидатуру немецкого специалиста всерьёз рассматривает "Манчестер Юнайтед".

Также сообщается об интересе к 61-летнему наставнику со стороны мюнхенской "Баварии".

Напомним, что по окончании прошлого сезона Рангник покинул пост главного тренера "РБ Лейпциг" и занялся административной работой.

На сегодняшний день "МЮ" возглавляет норвежец Уле Гуннар Сульшер, а "Баварию" - хорват Нико Ковач.

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