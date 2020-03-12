"Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы
Представляем результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5
Голы: Игало, 28 - 0:1, Джеймс, 58 - 0:2, Мата, 82 - 0:3, Гринвуд, 90 - 0:4, Перейра, 90 - 0:5
ЛАСК: Шлагер, Ранфтль, Траунер, Рамсебнер, Михорль, Реннер, Холланд (Хаудум, 76), Фризер (Балич, 71), Клаусс, Тетте (Рагуж, 61), Райтер.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Уильямс, Магуайр, Шоу, Бруну Фернандеш (Перейра, 78), Мата, Фред, Мактомини, Джеймс (Чонг, 71), Игало (Гринвуд, 85).
"Айнтрахт" - "Базель" 0:3
Голы: Кампо, 27 - 0:1, Бюа, 73 - 0:2, Фрай, 85 - 0:3
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 74), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасиенсия, 46), Костич, Андре Силва.
"Базель": Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Бюа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90), Видмер, Артур.
"Истанбул" - "Копенгаген" 1:0
Гол: Вишча (пен), 88 - 1:0
"Истанбул": Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Кайсара, Текдемир (Гульбрандсен, 85), Алексич, Кахведжи, Вишча (Окечукву, 90), Кривелли (Робиньо, 74), Ба.
"Копенгаген": Юнссон, Варела, Бенгтссон, Бьелланд, Нельссон, Зека, Пеп Мас (Бартолец, 89), Фальк, Стаге, Сантос (Фишер, 82), Дарамю (Кауфманн, 62).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0