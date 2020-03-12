"Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы

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"Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы

Представляем результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5

Голы: Игало, 28 - 0:1, Джеймс, 58 - 0:2, Мата, 82 - 0:3, Гринвуд, 90 - 0:4, Перейра, 90 - 0:5

ЛАСК: Шлагер, Ранфтль, Траунер, Рамсебнер, Михорль, Реннер, Холланд (Хаудум, 76), Фризер (Балич, 71), Клаусс, Тетте (Рагуж, 61), Райтер.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Уильямс, Магуайр, Шоу, Бруну Фернандеш (Перейра, 78), Мата, Фред, Мактомини, Джеймс (Чонг, 71), Игало (Гринвуд, 85).


"Айнтрахт" - "Базель" 0:3

Голы: Кампо, 27 - 0:1, Бюа, 73 - 0:2, Фрай, 85 - 0:3

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 74), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасиенсия, 46), Костич, Андре Силва.

"Базель": Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Бюа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90), Видмер, Артур.


"Истанбул" - "Копенгаген" 1:0

Гол: Вишча (пен), 88 - 1:0

"Истанбул": Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Кайсара, Текдемир (Гульбрандсен, 85), Алексич, Кахведжи, Вишча (Окечукву, 90), Кривелли (Робиньо, 74), Ба.

"Копенгаген": Юнссон, Варела, Бенгтссон, Бьелланд, Нельссон, Зека, Пеп Мас (Бартолец, 89), Фальк, Стаге, Сантос (Фишер, 82), Дарамю (Кауфманн, 62).

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