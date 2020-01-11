"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ, "Лестер" проиграл "Саутгемптону"
Представляем результаты матчей 22-го тура АПЛ.
"Эвертон" - "Брайтон" 1:0
Гол: Ришарлисон, 38 - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Сидибе, Кин, Динь (Мина, 85), Бернард (Делф, 72), Сигурдссон, Уолкотт (Коулмэн, 74), Дэвис, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Брайтон": Райан, Бернардо, Данк, Уэбстер, Монтойя (Гросс, 62), Троссард, Стивенс (Мюррей, 72), Джаханбахш (Альсате, 62), Проппер, Даффи, Мопе.
"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" 4:0
Голы: Рэшфорд, 27 - 1:0, Рэшфорд (пен), 52 - 2:0, Мартиаль, 54 - 3:0, Гринвуд, 76 - 4:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 71), Матич, Фред, Мата, Мартиаль (Гомес, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59).
"Норвич": Крул, Хэнли (Льюис, 80), Циммерманн, Байрэм, Ааронс, Вранчич (Амаду, 65), Тетти, Кэнтуэлл, Буэндиа, Маклин, Ида (Эрнандес, 65).
"Челси" - "Бернли" 3:0
Голы: Жоржиньо (пен), 27 - 1:0, Абрахам, 38 - 2:0, Хадсон-Одои, 49 - 3:0
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Ми, Вествуд, Леннон, Хендрик (Выдра, 73), Корк, Макнил, Вуд.
"Лестер" - "Саутгемптон" 1:2
Голы: Прат, 14 - 1:0, Армстронг, 19 - 1:1, Ингз, 81 - 1:2
"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Чоудури, Прат (Тилеманс, 77), Барнс (Ихеаначо, 58), Мэддисон, Перес (Грэй, 67), Варди.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Соареш, Беднарек, Бертран, Редмонд (Ромеу, 90), Хейбьерг, Армстронг (Дженепо, 78), Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 78).
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" 1:1
Голы: Альмирон, 7 - 0:1, Дендонкер, 14 - 1:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету (Рубен Винагре, 85), Хименес.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт (Лежен, 13), Фернандес, Кларк, Виллемс, Хэйден, Лонгстафф, Лонгстафф, Альмирон, Гэйл (Атсу, 28), Жоэлинтон (Кэрролл, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|58
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|7
|Тоттенхэм
|21
|30
|8
|Вулверхэмптон
|21
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14