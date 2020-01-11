"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ, "Лестер" проиграл "Саутгемптону"

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ, "Лестер" проиграл "Саутгемптону"

Представляем результаты матчей 22-го тура АПЛ.

"Эвертон" - "Брайтон" 1:0

Гол: Ришарлисон, 38 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Сидибе, Кин, Динь (Мина, 85), Бернард (Делф, 72), Сигурдссон, Уолкотт (Коулмэн, 74), Дэвис, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Брайтон": Райан, Бернардо, Данк, Уэбстер, Монтойя (Гросс, 62), Троссард, Стивенс (Мюррей, 72), Джаханбахш (Альсате, 62), Проппер, Даффи, Мопе.


"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" 4:0

Голы: Рэшфорд, 27 - 1:0, Рэшфорд (пен), 52 - 2:0, Мартиаль, 54 - 3:0, Гринвуд, 76 - 4:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 71), Матич, Фред, Мата, Мартиаль (Гомес, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59).

"Норвич": Крул, Хэнли (Льюис, 80), Циммерманн, Байрэм, Ааронс, Вранчич (Амаду, 65), Тетти, Кэнтуэлл, Буэндиа, Маклин, Ида (Эрнандес, 65).


"Челси" - "Бернли" 3:0

Голы: Жоржиньо (пен), 27 - 1:0, Абрахам, 38 - 2:0, Хадсон-Одои, 49 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Ми, Вествуд, Леннон, Хендрик (Выдра, 73), Корк, Макнил, Вуд.


"Лестер" - "Саутгемптон" 1:2

Голы: Прат, 14 - 1:0, Армстронг, 19 - 1:1, Ингз, 81 - 1:2

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Чоудури, Прат (Тилеманс, 77), Барнс (Ихеаначо, 58), Мэддисон, Перес (Грэй, 67), Варди.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Соареш, Беднарек, Бертран, Редмонд (Ромеу, 90), Хейбьерг, Армстронг (Дженепо, 78), Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 78).


"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Альмирон, 7 - 0:1, Дендонкер, 14 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету (Рубен Винагре, 85), Хименес.

"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт (Лежен, 13), Фернандес, Кларк, Виллемс, Хэйден, Лонгстафф, Лонгстафф, Альмирон, Гэйл (Атсу, 28), Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очень хорошо!

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