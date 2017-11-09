"Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы побороться с ПСЖ за хавбека "Ромы"
"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" готовы побороться с французским ПСЖ за полузащитника итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.
Как информирует TMW, английские гранды внимательно следят за прогрессом 21-летнего хавбека "волков". Вполне вероятно, что в летнее трансферное окно и "красные дьяволы", и "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать перспективного игрока середины поля, сумма отступных за которого составляет на сегодняшний день 25 миллионов евро.
Напомним, подписать Пеллегрини летом будет стараться и ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4