"Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы побороться с ПСЖ за хавбека "Ромы"

Теги ромалоренцо пеллегринипсжманчестер юнайтедчелси

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы побороться с ПСЖ за хавбека "Ромы""Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" готовы побороться с французским ПСЖ за полузащитника итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как информирует TMW, английские гранды внимательно следят за прогрессом 21-летнего хавбека "волков". Вполне вероятно, что в летнее трансферное окно и "красные дьяволы", и "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать перспективного игрока середины поля, сумма отступных за которого составляет на сегодняшний день 25 миллионов евро.

Напомним, подписать Пеллегрини летом будет стараться и ПСЖ. | soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
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