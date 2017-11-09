"Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы побороться с ПСЖ за хавбека "Ромы"

"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" готовы побороться с французским ПСЖ за полузащитника итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как информирует TMW, английские гранды внимательно следят за прогрессом 21-летнего хавбека "волков". Вполне вероятно, что в летнее трансферное окно и "красные дьяволы", и "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать перспективного игрока середины поля, сумма отступных за которого составляет на сегодняшний день 25 миллионов евро.

Напомним, подписать Пеллегрини летом будет стараться и ПСЖ. | soccernews.ru